Na manhã desta terça-feira (20), um motorista perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou batendo em um poste na Avenida Mário Covas, em Itapeva.

O acidente foi registrado no ponto próximo ao Cofesa Max. De acordo com as equipes de segurança que atenderam a ocorrência, o motorista estaria embriagado e perdeu o controle do veículo batendo no poste.

O condutor do veículo e a passageira acabaram sofrendo ferimentos, sendo ela socorrida com suspeita de fratura no nariz.

De acordo com as informações levantadas ainda no local do acidente, havia ainda lotação de pessoas acima do limite do veículo.

O motorista foi encaminhado ao Plantão Policia após atendimento médico, onde foi registrado boletim de ocorrência e o rapaz responderá pelo crime de embriaguez ao volante.