Motorista é preso por embriaguez ao volante pela Polícia Rodoviária

Na noite deste sábado (01), a Polícia Militar Rodoviária prendeu um indivíduo de Apiaí por embriaguez ao volante na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, entre Taquarivaí e Itapeva.

Segundo os policiais, ao realizar patrulhamento pela rodovia notaram um veículo Siena prata de Apiaí que transitava oscilando pela pista. Ao dar sinal de parada o condutor tentou fugir em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos demais usuários da rodovia, sendo que dois veículos tiveram que sair para o acostamento para evitar uma colisão frontal.

O motorista só foi parado com o apoio de policiais militares de Itapeva. Ao abordar o indivíduo os policiais notaram sinais de embriaguez que foi comprovada através do teste do etilômetro (popular bafômetro).

Diante da situação, foi dado voz de prisão ao motorista e na delegacia foi arbitrada fiança de R$ 1.200 que foi paga pelo cidadão que responderá em liberdade pelos crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência.

(Imagem ilustrativa)