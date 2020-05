Motorista bate em veículo e foge sem prestar socorro

Na noite desta sexta-feira (22), um acidente entre dois veículos foi registrado na Avenida Paulina de Moraes, porém, o motorista que provocou a batida fugiu em seguida.

De acordo com a outra motorista envolvida no acidente, ao percorrer pela avenida para ir a farmácia, acabou sendo atingida na porta traseira por um outro veículo. Com a batida o carro rodou e atingiu um poste de iluminação pública.

Após provocar o acidente, o motorista do outro veículo fugiu sem prestar atendimento. Apesar da batida, não houve feridos no acidente.

A vítima já está em contato com a Polícia para levantar imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo envolvido.