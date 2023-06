Na tarde deste domingo (11), um acidente envolvendo carro e moto foi registrado na Praça 20 de Setembro em Itapeva.

Pelo local, um VW Gol vermelho e uma moto Yamaha XJ branca acabaram colidindo próximo ao ponto que existe de retorno ao lado do Mercado Cofesa.

Com a colisão ambos os veículos sofreram avarias. Já o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna e encaminhado ao Pronto Socorro com dores na clavícula.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência com a presença da Polícia Técnico-Científica, que deve elaborar um laudo sobre as causas do acidente.