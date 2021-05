Motociclista fica ferido em acidente próximo ao camelô

Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na manhã desta quinta-feira (27), no Centro de Itapeva.

Pelo local, uma moto acabou atingido a lateral de um veículo. Com a colisão a roda dianteira da motocicleta acabou presa entre a lataria e a roda do carro.

Já o motociclista acabou passando por cima do capô e caindo ao solo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o motociclista estava com dores pelo corpo e passará por exames para saber a extensão dos ferimentos.

Fotos: Josoel Borges para o Ita News.