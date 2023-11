Na tarde desta sexta-feira (10), mais um acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Barão do Rio Branco, na Vila Nova em Itapeva.

Pelo local um carro e uma moto acabaram se chocando e com a colisão o motociclista foi arremessado da motocicleta.

Ao verem que o motociclista estava machucado, populares que passavam pelo local prestaram auxílio a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o motociclista até o Pronto Socorro.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar boletim de ocorrência sobre o acidente. O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista foi socorrido consciente e com ferimentos leves.