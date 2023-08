Adolescente estava sob posse do veículo de furto.

Na manhã de quinta-feira (24), equipes da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizavam Policiamento Preventivo pelo Bairro Vila Dom Bosco e ao passarem pela Rua Dom José Carlos de Aguirre, os Policiais receberam informações que uma motocicleta estava sendo conduzida de forma a oferecer risco a pedestre e outros usuários da via.

De posse das características da motocicleta, os Policiais da GCM lograram êxito em localiza-lá na mesma rua já estacionada, a qual foi devidamente pesquisada pela Central de monitoramento da GCM e constou como sendo produto de furto. Logo em seguida um adolescente de 15 anos se aproximou e assumiu que estava na posse da motocicleta. Sendo assim, a genitora do adolescente foi avisada do ocorrido e as partes e a motocicleta foram apresentadas no Plantão Policial.

A Autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento sobre os fatos e determinou o registro da ocorrência de Ato infracional análogo aos crimes de Receptação art. 180 do CP, trafegar em velocidade incompatível art. 308 do CTB e Dirigir veículo sem possuir CNH Art. 309 do CTB.

A motocicleta foi apreendida e o adolescente ficou sob a responsabilidade da sua genitora.