Na sexta-feira (21), por volta das 16h, uma equipe de Policiais da GCM por solicitação via Central, onde um cidadão informou que avistou uma moto CG 160 prata na Rua Maria Damásio de Lima Schultz, moto essa com as características de uma moto furtada pela manhã do mesmo dia. Diante de tal solicitação, a equipe intermediária juntamente com a supervisão, deslocaram para averiguação, e chegando no local, foi realizado pesquisa via Central e confirmado que a moto se tratava de produto de furto. Feito contato com o proprietário onde o mesmo apresentou a documentação pessoal e da motocicleta.

Diante dos fatos, foi apresentada a rés furtiva ao Plantão Policial, o qual a autoridade de Polícia Judiciária determinou sua apreensão e posteriormente a devolução ao proprietário.