Nos dia 21 e 24 de novembro, ocorreu nas Escolas Municipais José Mokarzel no Bairro do Pacova e Professora Ivis Piedade Marques no Jardim Beija-Flor a promoção em suas imediações de uma Mostra de Ciências, onde os alunos dos anos finais do ensino fundamental, puderam expor diversas atividades do meio científico, como experimentos e mini palestras.

Ambas contaram com a parceria de instituições públicas e privadas que contribuíram para abrilhantar o evento.

Estatísticas comprovam que a iniciação científica na escola resulta em mais comprometimento dos estudantes com as aulas e com a comunidade.

A Ciência da Natureza faz parte do cotidiano e cabe as instituições de ensino incentivar e promover ações que ampliem este olhar.