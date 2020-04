Mortes por coronavírus crescem 21 vezes no interior, litoral e Grande SP

O número de mortes pelo novo coronavírus cresceu 21 vezes no interior, litoral e Grande São Paulo. O Estado de São Paulo registra, nesta quinta-feira (23), 1.345 mortes por coronavírus. Desse total, 433 mortes ocorreram nessas regiões.

No dia 1º de abril, eram apenas 20 mortes fora da cidade de São Paulo. Embora esta ainda concentre a maior parte dos óbitos, esse percentual caiu de 87% para 67% neste mês.

Depois da Grande São Paulo, a região com maior mortalidade é a do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas, com 45 óbitos. Na sequência, a Baixada Santista, com 31. Em Bauru, são 18. Ribeirão Preto e Sorocaba têm 16 óbitos cada. No Vale do Paraíba, são 13. Em São José do Rio Preto, 11. Há dez ou menos mortes em Presidente Prudente (10); Piracicaba (9); Araraquara (6); Registro (5); São João da Boa Vista (5); Marília (4); Barretos (2) e Araçatuba (1). Apenas a região de Franca segue sem mortes pela doença.

Em todo o Estado, houve aumento de 211 óbitos nas últimas 24h. Esse é o maior número já confirmado nesse intervalo de tempo, sendo mais de oito vítimas da doença por hora, desde ontem.

Hoje, são 114 cidades com pelo menos uma vítima fatal da COVID-19. SP tem ainda 16.740 casos confirmados da doença, distribuídos em 256 municípios.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.