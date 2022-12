Na tarde deste domingo (25), uma notícia deixou a população de Nova Campina comovida ao saber da morte repentina de Jonas Moraes.

Jonas era motorista da Prefeitura de Nova Campina e muito conhecido por ser uma pessoa prestativa, que procurava ajudar a todos da cidade.



De acordo com o informado pelo Corpo de Bombeiros, houve a solicitação para atender uma ocorrência próximo ao Bairro da Sanbra, onde um veículo teria caído em um açude.



Chegando ao local, os bombeiros notaram que na realidade o veículo havia descido até próximo às águas do açude, mas permanecia junto às margens. Ao verificar o que havia acontecido, viram que o motorista, o senhor Jonas Moraes havia passado por um mal súbito, o que fez com que perdesse o controle do veículo que dirigia.

Os socorristas então iniciaram as manobras de ressuscitação e encaminharam a vítima até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, onde não resistiu e veio a falecer.

Logo que os moradores de Nova Campina ficaram sabendo da morte de Jonas começaram a prestar suas homenagens nas redes sociais.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda população da cidade vizinha. Descanse em paz, sr. Jonas.