Morre vítima de acidente na SP-258 em Itapeva

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (22) acabou com a morte de uma mulher que não teve sua identidade revelada.

O acidente ocorreu na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, no trevo de acesso que liga a rodovia a Itapeva e ao Bairro de Jaó. Pelo local, um caminhão colidiu com a lateral de um veículo que teria invadido a preferêncial.

Com a batida os ocupantes do carro acabaram sofrendo ferimentos e uma idosa sofreu parada cardiáca ainda no local do acidente. No total três pessoas foram socorridas até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. No hospital, a esposa do motorista acabou falecendo, a sua filha que estava no banco traseiro ainda está sedada e passando por tratamento. Já o motorista está consciente, mas permanece em observação.

A Polícia Técnico Científica compareceu ao local e realizou perícia para determinar as circunstâncias do acidente.