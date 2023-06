O trabalhador rural que ficou gravemente ferido ao ter a perna esmagada por uma máquina agrícola, em Buri (SP), morreu na madrugada desta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SEESP).

A vítima, de 29 anos, estava internada no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) desde 29 de maio.

O acidente ocorreu em uma propriedade rural do município, após o homem ficar preso em um moedor de cana-de-açúcar.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Angatuba e do resgate de Campina do Monte Alegre foram mobilizadas para realizar o resgate, que contou com apoio do helicóptero “Águia”, da Polícia Militar.

Em nota, a empresa lamentou a morte do funcionário e informou que continua prestando assistência aos familiares da vítima.

Nossos sentimentos a todos.

(Texto g1 Itapetininga / Foto Jornal Cnet)