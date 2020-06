Morre segunda vítima do acidente entre uma carreta e um ônibus na SP-258

Nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que o acidente desta manhã, na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, teve mais uma vítima fatal. De acordo com as informações, um homem que estava no ônibus e foi socorrido em estado grave não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Com isso já são duas as vítimas fatais, o motorista da carreta também faleceu.

O acidente ocorreu cerca de cinco quilômetros após o posto de pedágio de Buri. O ônibus levava trabalhadores rurais para a colheita de laranja em uma fazenda entre Capão Bonito e Itapetininga.