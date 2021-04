Morre aos 85 anos empresário e pai do prefeito de Buri, vítima da Covid-19

Morre aos 85 anos empresário e pai do prefeito de Buri, vítima da Covid-19

Morreu por volta das 00h40 desta sexta feira (02) aos 85 anos o senhor Yahya Chain, pai do prefeito de Buri Omar Chain. O fundador da rede Canarinho é mais uma vítima da Covid-19 na cidade e lutou contra a doença por cerca de oito dias.

O patriarca da família enfrentou 3 anos de quimioterapia para tratar um câncer no intestino. Ele sofria do mal de Alzheimer e Parkinson e há 8 meses estava se alimentando com auxilio de uma sonda e de cuidadores.

O anúncio foi feito pelo prefeito Omar por volta das 04h da manhã, logo após o sepultamento do pai.

“(…) meu pai descansou, meu pai já estava há 8 meses sendo alimentado por dieta enteral, adquiriu algumas feridas nos pés de ficar muito deitado, tinha uma consulta para o dia 29 de março onde se decidiria se seria amputado. Eu louvo a Deus e agradeço pela oportunidade de ter convido com ele todo esse tempo” disse

Yahya Chain era um empresário e empreendedor visionário. Nos anos 80 ele fundou sua primeira loja em Buri, denominada Canarinho, em frente a prefeitura municipal. As entregas na época eram feitas num veículo Chevrolet Caravan.

Hoje a Móveis e Enxovais Canarinho, aos cuidados da família Chain, expandiu e multiplicou-se fazendo-se presente em cidades da região.

Por Buri Conectado.

Nossos sinceros sentimentos à família!