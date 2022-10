Um grupo de moradores das redondezas da Avenida Acácio Piedade e Praça 20 de Setembro criaram uma associação para tentar combater as ações de arruaças no entorno de suas casas.

De acordo com o grupo, um estabelecimento comercial trabalha até de madrugada com venda de bebidas alcoólicas e ao seu redor estacionam carros de som com volume altíssimo acompanhados de inúmeros pessoas. Cerca de 300 pessoas ficam no local fazendo arruaça e o uso de entorpecentes. No dia seguinte é possível encontrar nas ruas pinos vazios de cocaína espalhados (veja imagens).

O grupo conta que já fez boletim de ocorrência, denúncia no MP, foi até a Prefeitura e também acionou o Conseg.

As forças policiais do município, Guarda Municipal e Polícia Militar têm feito operação no local para coibir as ações, porém, de acordo com a denúncia, quando os policiais saem dali, os arruaceiros seguem como se nada tivesse acontecido.

Pelos arredores moram idosos, crianças e, ainda segundo os munícipes, é impossível dormir ou até mesmo ficar em suas casas devido ao exagero de som alto, quantidade de pessoas e bagunças, ficando esses indivíduos em frente às residências.

O grupo pede que alguma providência seja tomada no local, pois a situação está se agravando a cada dia. “Às autoridades constituídas do município: é este o futuro que queremos para nossos filhos e netos? Até quando?”, finalizou o grupo.