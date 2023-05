Um bairro em pleno desenvolvimento e com diversas casas já construídas, comércios e empreendimentos a todo vapor, esse é o panorama do Portal Itapeva.

À primeira vista tudo parece estar funcionando perfeitamente, porém ainda há algumas situações que incomodam os moradores do recém-formado bairro que sofre com constantes furtos seja nas construções ou residências já concluídas, onde os moradores vivem pedindo um patrulhamento mais eficaz no bairro.

Aliado a isso, soma-se outro problema que vem tirando o sono dos moradores, a questão do serviço postal no local, uma vez que quem espera por correspondência não está tendo um retorno positivo deste serviço.

Uma das moradoras, Luana Romanoff, conta que ficou por dias esperando a chegada de sua CNH – Carteira Nacional de Habilitação e não recebeu, ao procurar uma agência dos Correios descobriu que o documento estava retido no local por não haver serviço postal no bairro, situação que lhe causou transtornos por não poder dirigir durante o tempo que estava sem a habilitação em mãos.

Outros moradores também reclamam da situação e dizem que a própria agência dos Correios já orientou os moradores a pedirem a vereadores que estejam auxiliando nesta questão.

Diante de todo o transtorno que os moradores passam com a falta do serviço, eles pedem que o Poder Legislativo se empenhe em resolver essa situação do bairro.