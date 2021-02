Moradores do Porta Itapeva voltam a pedir atenção

Os moradores do Portal Itapeva estão revoltados com as constantes aglomerações de pessoas no bairro nos finais de semana, onde há algazarras e os chamados ‘pancadões’.

De acordo com os moradores, no final do ano passado, ao ser divulgada uma matéria sobre a situação do local, a Polícia Militar e a Guarda Municipal passaram a fazer rondas constantes, o que coibiu por algum tempo a realização dos pancadões, no entanto, logo após as rondas diminuírem, o transtorno voltou ao local.

Há relatos de consumo de drogas onde acontece os pancadões e de bebidas alcoólicas até pelos motoristas dos veículos que permanecem no local com som alto. Os moradores relatam ainda que é crescente o número de furtos nas construções, o que vem causando grande prejuízo.

Diante de todo esse cenário, os moradores do Portal Itapeva pedem que haja uma fiscalização mais rigorosa e rondas constantes no local. No final de semana passado foi registrado mais uma vez algazarras no bairro.