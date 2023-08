Os moradores do Bairro Ribeirão do Leme entraram em contato com nossa equipe de reportagem pedindo para divulgar alguns pedidos da comunidade em prol da segurança de alunos e demais moradores do local.

De acordo com a demanda levantada pelos moradores, algumas benfeitorias podem ser feitas quase que instantaneamente.

Um dos pedidos é para que seja arrumado o ponto de ônibus do bairro, onde o telhado encontra-se em péssimo estado, com pontos que correm risco de desabar. Outro pedido é a instalação de uma lombada mais próxima ao ponto de ônibus, de acordo com o relato dos moradores, alguns motoristas acabam passando em velocidade alta pelo local em momentos onde as pessoas estão descendo dos ônibus e uma desatenção pode causar acidentes.



Outro pedido é referente à iluminação, onde existe uma parte que entre o ponto de ônibus e a ponte do bairro que fica no escuro e causa temor dos moradores e apreensão de quem precisa passar pelo local durante a noite.