Moradores denunciam pancadões e uso de drogas em bairro de Itapeva

Moradores do Portal Itapeva reclamam de aglomerações, pancadão e rachas sendo realizados pelas ruas do loteamento.

De acordo com os moradores, todo final de semana há uma multidão de pessoas em um determinado ponto do bairro, além de carros que ficam com som ligado ou “tirando” racha. Há ainda a denúncia de consumo de bebidas alcóolicas por menores e até mesmo consumo de drogas.

A informação é de que os frequentadores dessa aglomeração se reúnem próximo A Vila São Francisco. Outra prática citada pelos moradores é de que motoqueiros ficam empinando suas motos durante toda a noite e por fim no dia seguinte sobra aos moradores a limpeza das ruas e calçadas do lixo deixado pelos frequentadores do pancadão.

Ainda de acordo com os moradores, o problema já foi denunciado as autoridades, porém quando as viaturas chegam ao local o movimento se dispersa, mas volta novamente após as viaturas saírem do local.

Entramos em contato com a Guarda Civil Municipal para saber o que as instituições tem a falar do caso.

O comandante da GCM de Itapeva, Rafael Augusto disse que não tinha conhecimento dos fatos e que vem trabalhando junto com a PM com efetivo reforçado no combate à festas clandestinas e que iria verificar a possibilidade de uma operação no local. O comandante reforçou ainda a importância da população denunciar através dos telefones de emergência situações como as relatadas.