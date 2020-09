Moradores de Itapeva devem fazer o cadastramento no SUS

Agentes Comunitários de Saúde farão visitas nos domicílios para cadastrar a população

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde está realizando o cadastramento de toda a população, com o intuito de garantir o repasse financeiro ao SUS. A comunidade deve se cadastrar, inclusive as pessoas que possuem convênio médico. Os ACS – Agentes Comunitários de Saúde farão visitas aos domicílios para cadastrar os munícipes.

Todas as visitas serão realizadas de acordo com as normas de prevenção à Covid-19, sempre respeitando o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e todos os protocolos sanitários necessários.

É de suma importância a apresentação do CPF e CARTÃO SUS de todos os moradores, que responderão os questionários sobre saúde. Lembrando que não serão solicitados nenhum tipo de senha ou dados bancários, sendo que as visitas ocorrerão durante a semana e aos finais de semana, também no período noturno. Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a unidade de saúde de sua referência.