Cerca de oito casas foram ‘atingidas’ e moradores tiveram que abandonar o local, passados 19 dias o que motivou os estragos ainda não é conhecido.

No dia 12 de março, moradores da Rua Jundiaí, na Vila Dom Bosco em Itapeva, tiveram uma desagradável surpresa. Suas casas apresentaram rachaduras e ficaram comprometidas, sendo que uma delas precisou ser demolida.

De acordo com os moradores os problemas tiveram início após obras de pavimentação no local, logo que os serviços terminaram eles perceberam que as casas começaram a apresentar rachaduras e depois de alguns dias, a situação ficou ainda mais grave e culminou com casas interditadas devido ao risco de desabamento. Os moradores acreditavam que alguma manilha da rede de água e esgoto deve ter rompido durante as obras e causado os danos.

Desde então algumas famílias foram realocadas e a Prefeitura se comprometeu em pagar um aluguel social para àqueles que precisaram mudar de casa, de acordo com uma dessas famílias a ajuda é de R$ 600 (seiscentos reais). Apesar do acolhimento, as famílias cobram uma explicação do que ocorreu.

Em entrevista, o secretário de Obras e Serviços, Wilhen Kuchta falou sobre o caso e disse que ainda não foi possível detectar a causa do problema, mas que há uma empresa especializada realizando um laudo. Confira:

IN- Há cerca de três semanas, algumas casas na Rua Jundiaí, na Vila Dom Bosco, tiveram suas estruturas comprometidas após obras no local. O que, de fato, ocorreu?

Wilhen– As causas que acarretaram as patologias ainda estão sendo investigadas. Uma empresa especializada irá fazer um laudo para compreendermos tecnicamente o caso.

IN- Quais as medidas referentes ao problema foram adotadas?

Wilhen– A primeira atitude é preservar a vida das pessoas. É importante ressaltar que a Prefeitura e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) estão unindo forças para encontrar a verdadeira causa dos acontecimentos, visando resolver definitivamente a questão e preservar a integridade dos moradores locais.

IN- Quanto as famílias afetadas, o que foi feito e quais serão as demais medidas tomadas para compensar o transtorno causado?

Wilhen– A princípio, são 8 imóveis afetados. Como disse nos questionamentos anteriores, não há como ter uma ação definitiva, se a causa do problema não for encontrada. Estamos intensificando as tratativas para contratação de uma empresa especializada no assunto. Após descobrimos a causa, tomaremos as atitudes cabíveis. Vale ressaltar que os profissionais técnicos da Secretária de Obras e Serviços e da Defesa Civil, estão atentos a situação no local.

IN- Existe alguma expectativa de que elas possam voltar para suas residências?

Wilhen– As famílias que tiveram que deixar suas casas, só poderão retornar após liberação da Defesa Civil, que poderá ocorrer após a elaboração do laudo, o qual irá apontar as causas reais do problema.