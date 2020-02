Moradora reclama de problema em dispositivo para deficiente em ônibus

Uma moradora encaminhou a nossa equipe de reportagem uma denúncia sobre as condições precárias de um dos ônibus da empresa que presta serviço de transporte coletivo em Itapeva.

De acordo com a moradora que preferiu não se identificar, no último dia 28 ao utilizar uma das linhas da empresa, acabou se surpreendendo com o defeito apresentado no ônibus que faz a rota Santa Maria – Terminal Urbano. A denunciante conta que a rampa para deficientes não funcionava e diante disso os funcionários da empresa ficaram por quase uma hora tentando arrumar o dispositivo.

Ainda segundo a moradora, ao perceberem que a rampa não funcionaria os funcionários desceram o passageiro que estava aguardando apoiado nas costa do motorista. “Eu fiquei indignada pela falta de respeito, motorista e cobrador tentaram de tudo, resumindo após esse fato eu consegui descer do ônibus com a minha mãe e não sei até que horas ficaram parados com mais passageiros naquele calor todo”, disse.

Em contato com a Jundiá, fomos informados que os ônibus passam por vistorias periódicas e quando relatado algum problema como o ocorrido, o ônibus é encaminhado a manutenção para que o problema seja resolvido.