Morador usa entulho para diminuir velocidade de veículos na Vila Nova

Atitude foi adotada após atropelamento de filha e cachorro, além de acidente que lhe causou danos materiais.

Um morador da Rua São Paulo, na Vila Nova em Itapeva,chamou a atenção nas redes sociais ao divulgar seu protesto inusitado para mostrar insatisfação com a situação de veículos em alta velocidade no local.

Anderson Matias Camargo acabou despejando entulhos no perímetro da rua para fazer com que os motoristas que passam pela via pública diminuam a velocidade. O morador contou que resolveu tomar a decisão após ter seu veículo danificado e em outro dia sua filha e cachorro serem atropelados. Confira:

IN- Qual a reclamação do senhor em relação ao trânsito da Rua São Paulo?

Anderson- Minha reclamação é a alta velocidade que os veículos transitam pela Rua São Paulo, até mesmo ônibus passam em velocidade alta.

IN- Quais foram os problemas causados ao senhor no local?

Anderson- Minha filha e meu cachorro foram atropelados por um veículo que desceu rápido e não deu tempo de escapar e há duas semanas, no mesmo local em frente minha casa, uma moça dirigindo bêbada bateu em meu carro, me dando um prejuízo de 7 mil reais.

IN- O senhor realizou boletim de ocorrência a respeito?

Anderson- Não fizemos boletim de ocorrência pelo motivo que a pessoa falou que iria ajudar com todas as despesas, mas até agora não, então estou tendo que arcar com tudo.

IN- Quanto ao atropelamento de sua filha, o motorista responsável prestou socorro? Como ela se encontra no momento?

Anderson- O motorista parou veículo, mas o socorro foi feito mim que rapidamente peguei meu carro e levei ela para o hospital que estava perdendo muito sangue. Meu cachorro levei para veterinário após deixar ela no hospital.Hoje minha filha está com braço quebrado e meu cachorro está passando por veterinário todos os dias para não perder a pata, uma situação que está difícil.

IN- A respeito de melhorias no local, foi protocolado algum pedido no Demutran?

Anderson- Uma assessora de um vereador entrou em contato dizendo que estariam protocolando um pedido de lombada na Rua São Paulo, mas até agora não tive nenhum retorno, continuo tendo que jogar entulho na rua por conta própria para os veículos diminuir a velocidade. Já estamos cansados de ver tantos acidentes nessa rua.

IN- Quanto a colocar pequenos entulhos na rua para obrigar os motoristas as diminuir a velocidade. Por que tomou essa atitude? E se houvesse um acidente devido a essa atitude, como classificaria?

Anderson- Eu digo por mim, que estou tento que tomaressa atitude de por entulho na rua infelizmente as autoridades de trânsito de Itapeva estão deixando de fazer coisas que é preciso, um exemplo na frente da Rodoviária tem duas lombadas de cada lado, na entrada do Kantiantem 5 lombadas em um local sem moradia.

IN- O que diria as autoridades responsáveis pelo trânsito em Itapeva?

Anderson- Minha opinião, só acho que as autoridades de trânsito precisam ver mais a Rua São Paulo antes que aconteça o pior.

Nota da Redação: Entramos em contato com o Departamento de Trânsito de Itapeva e fomos informados que não havia nenhum requerimento protocolado no órgão em relação ao local, como também não foi encontrado nenhum boletim de ocorrência registrado sobre o acidente citado na matéria. Vale ressaltar que é importante o registro de acidentes de trânsitos para que os órgãos responsáveis tenham dados para realizar um levantamento dos locais que necessitam de maior atenção.