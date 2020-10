Morador do Parque Cimentolândia faz homenagem a garis

Reinaldo Candido, morador do Parque Cimentolândia homenageou os garis que passam por sua rua na coleta de lixo em Itapeva.

O morador aproveitou a passagem dos trabalhadores para entregar uma homenagem aos garis pelaaproximação do Dia do Funcionário Público que é celebrado no dia 30 de outubro.

Reinaldo preparou um certificado de gratidão e entregou a cada um dos garis. Um ato simples, mas grandioso de reconhecimento aos funcionários que cooperam para a limpeza do município trabalhando em dias de sol forte e de chuva constante.