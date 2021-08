Morador de rua tem recicláveis incendiados no Jardim Maringá

Na noite de terça-feira (10), um morador de rua de Itapeva teve os materiais recicláveis que junta incendiados por um casal.

O morador que acumulava o material em uma calçada no cruzamento das ruas Gastão Vidigal com Alexandrino de Moraes. Durante a noite um casal teria jogado gasolina no material e ateado fogo em seguida.

Vizinhos do local teriam presenciado a cena e se revoltaram com a situação, principalmente porque alegam que os responsáveis pelo incêndio sabiam que o morador inclusive dormia sobre o material e que poderia até mesmo estar no meio dos objetos.

Equipes da Guarda Municipal tiveram trabalho para conter as chamas e no final contaram ainda com a ajuda do Corpo de Bombeiros para acabar com o incêndio.

O caso foi levado ao Plantão Policial onde o delegado determinou o encaminhamento da vítima para um albergue municipal e a elaboração de boletim de ocorrência de incêndio. Algumas testemunhas do ocorrido pediram até mesmo que os responsáveis pelo incêndio respondesse por tentativa de homicídio.