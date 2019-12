Ministério Público pede instauração de inquérito policial contra Dr. Pedro

O Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou a Polícia Civil um pedido de instauração de inquérito policial contra o vereador Dr. Pedro Correa por supostos crimes de Peculato, Concussão e Corrupção Passiva.

De acordo com o MP o vereador em 2.017 teria exigido de uma assessora parlamentar a devolução de uma quantia de R$ 3.130 de seu pagamento que era de R$ 4.300, para que pagasse um assessor parlamentar fictício e outro que trabalha junto com ela. Ainda de acordo com a assessora da época esse mesmo assessor fictício teria feito compras em um mercado da cidade no nome dela sem que a mesma soubesse.

Em documento divulgado da Polícia Civil, a então assessora confrontou o vereador dizendo que a pratica se tratava de crime e mesmo assim o vereador não se intimidou dizendo que não daria nada por conta do mesmo ser delegado (hoje Dr. Pedro é aposentado da Polícia Civil).

Após o fato a assessora pediu exoneração do cargo e recebeu o que ainda lhe era devido, porém relata que dias depois o vereador e o assessor fictício compareceram em sua casa e foram atendidos por sua mãe. Ainda segundo a denunciante os acusados pediram a devolução do dinheiro, porém não obtiveram sucesso no pedido.

Ainda de acordo com documentos da Polícia Civil o inquérito policial foi instaurado no início do mês de dezembro com pedidos de oitivas dos envolvidos e exame grafotécnico para verificar a falsificação de assinaturas.

N.R: Entramos em contato com o vereador Dr. Pedro Correa e o mesmo informou que irá se pronunciar somente ao término das investigações.