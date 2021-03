Milene Lisboa entrega 200 Kg de alimentos para mulheres vítimas de violência

Cerca de 200 quilos de alimentos foram entregues na tarde desta sexta-feira (26/03) à Secretaria de Desenvolvimento Social de Itapeva pela empresária Milene Lisboa, dona do espaço de estética e bem-estar que leva seu nome.

Os alimentos foram arrecadados por meio da campanha “Toda mulher merece”, promovida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e recebidos pela secretária responsável pela pasta, Lucinha Schreiner.

A empresária Milene Lisboa conta que não esperava tamanho engajamento, tendo em vista o fechamento do comércio local logo depois que a campanha foi lançada, no início do mês.

“Muitas pessoas doaram mesmo sem realizar os procedimentos estéticos aos quais teriam direito, num ato de grande compaixão e solidariedade”, afirma Milene. “Agradeço muito a todos que nos ajudaram nessa iniciativa”, diz.

Segundo informou a Prefeitura, os alimentos serão destinados às mulheres que são vítimas de violência no município, atendidas pelos programas sociais.

“Agradeço imensamente essa colaboração do Espaço Milene Lisboa ao Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do nosso município”, conclui a secretária.