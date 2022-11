Conduzindo um projeto social através da Capoeira, Mestre Binho dá ferramentas para crianças e adolescentes se tornarem cidadãos e donos de sua própria história.

A sessão de Câmera da quinta-feira (17) foi marcada pela entrega da “Medalha do Mérito Esportivo Carlinhos Saponga”, ao Mestre Binho.

Jeferson Paulo Silvério, o Binho, recebeu a homenagem pelos trabalhos prestados à sociedade itapevense através da Capoeira. Binho iniciou sua vida na Capoeira em 1997 junto ao Mestre Beto (in memoriam), e desde então se especializou, tornando-se referência e exemplo de disciplina, persistência e integridade.

Hoje, Mestre Binho está à frente de um projeto social, o “Educaginga” que leva a Capoeira para jovens e crianças e fazendo disso uma ferramenta para mudar a vida dos alunos que tem no próprio mestre o exemplo de como a Capoeira foi importante para vislumbrar novos horizontes.



Diante dos serviços prestados, o vereador Celinho Engue (PDT), propôs a homenagem que foi aprovada pela Câmara itapevense e entregue na Sessão Solene com a presença de familiares e alunos, que também fizeram uma apresentação sob a regência do homenageado.