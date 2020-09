Mercado do Produtor estará fechado a partir de hoje, dia 21, para reforma em suas dependências

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, informa que o Mercado do Produtor estará fechando as suas portas a partir de hoje, dia 21, para uma reforma em suas dependências.

Entre essas melhorias, destacam-se principalmente a reforma e o polimento do piso, aplicação da resina, mudança da iluminação, instalação dos hidrantes, além de outras benfeitorias necessárias, visando melhorar o atendimento aos munícipes.

Os serviços no local serão realizados até o dia 2 de outubro.