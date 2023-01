Um acidente ocorrido na segunda-feira (16) chamou a atenção da população pelo ato de uma criança ao alertar motoristas junto a estrada para salvar sua mãe. O acidente envolvendo mãe e filho ocorreu na estrada que liga Apiaí a Barra do Chapéu.

De acordo com Mayara, a mãe da criança, por volta das 15h20 de segunda ao retornar de Apiaí para o Bairro Ribeirão dos Pontes, próximo ao quilômetro 7 acabou perdendo o controle do veículo que veio a cair em um barranco.

Ao sair fora da pista, a mãe tentou proteger o filho que estava no banco traseiro, porém o veículo acabou tombando e Mayara veio a fraturar a perna, Já o menino, Enzo Davi sofreu apenas algumas escoriações leves.

Ainda abalado pelo ocorrido, Enzo viu que a mãe estava ferida e abriu o veículo, subiu até a estrada e acenou com a mão para um carro que parou de ao ver o desespero do garoto. Ao descer do veículo para ver o que o menino fazia na estrada, a família que parou verificou que um veículo havia tombado na ribanceira e correram para socorrer, acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros que resgataram a mãe e encaminharam ao hospital de Apiaí para atendimento.

De acordo com as pessoas que presenciaram a ação de resgate, se o garoto não tivesse escalado a pequena ribanceira onde cairam e pedido socorro, não se sabe o que teria ocorrido, pois ninguém conseguiria ver o veículo naquele local pelo fato do mato estar alto. Enzo foi liberado no mesmo dia, já a mãe precisou ficar em observação, mas seu estado de saúde é estável.