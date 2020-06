MEIs deverão fazer sua declaração anual até o dia 30 de junho

O Sebrae retomou o atendimento presencial de segunda a sexta-feira para auxiliar os empresários do município. O setor está localizado no Espaço Cidadão e trabalha das 13h às 17h, com agendamentos. Os horários devem ser marcados pelo WhatsApp (15) 3526-6292 ou 3526-6293.

Para os microempreendedores individuais (MEI) o prazo para fazer sua declaração anual é até dia 30 de junho.

A Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN – SIMEI) nada mais é do que declarar no ano vigente, os valores referentes ao ano anterior. Por exemplo, em 2020, o microempreendedor deverá contar os valores de 2019. Essa é uma das obrigações e responsabilidades do MEI anualmente.

Mais informações também podem ser obtidas pelo portal do empreendedor, no link:

https: www.portaldoempreendedor.gov.br