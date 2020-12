Médica realiza palestra com adolescentes sobre prevenção, métodos contraceptivos e higiene

Na última semana, ocorreu no CRAS Santa Maria, uma palestra com a médica ginecologista, Dra Eliana Tassinari, voltada às adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O principal objetivo deste evento foi o de esclarecer as dúvidas das meninas a respeito de prevenção, uso de métodos contraceptivos e higiene pessoal.

A médica enfatizou a importância de um acompanhamento médico e os riscos de uma gravidez precoce.

“O CRAS agradece a presença da Dra Eliana, que se mostrou receptiva e disposta a compartilhar seus conhecimentos com o público presente. O CRAS Santa Maria visa contribuir ao acesso às informações e ao fortalecimento da comunidade”, disse a coordenação do equipamento.