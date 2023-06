O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, reuniu um grupo de prefeitos na última sexta-feira, dia 23, em audiência com o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, para discutir um projeto inovador nas regiões do Sudoeste Paulista e Vale do Ribeira.

O programa Rota Cênicas prevê incrementos turísticos com mirantes, skywalks e espaços para alimentação em pontos das rodovias SP-250, 165 e 139, na região do Vale do Ribeira, em três trechos entre os municípios de São Miguel Arcanjo e Sete Barras (SP-139), Apiaí e Ribeira(SP-250) e Iporanga e Apiaí (SP-165), incentivando também o turismo dos municípios de Capão Bonito, que possui uma das melhores redes hoteleiras da região, Guapiara e Ribeirão Grande.

Segundo o deputado federal Maurício Neves, além de atrair visitantes, a ideia é também oferecer aos turistas uma experiência diferente e mais voltada à convivência direta com as belezas naturais da Mata Atlântica. “A região tem um grande potencial para atrair turistas, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida através do Turismo. Precisamos apenas pensar em produtos turísticos atrativos e uma infraestrutura adequada”, explicou Neves.

De acordo com a Secretaria de Turismo, somente no trecho entre Apiaí e Iporanga, está prevista a construção de um skywalk (passarela de vidro) com 50 metros de extensão e vista para a Mata Atlântica e entorno do Petar. Ainda na SP-250, a ideia é implantar uma estrutura para atender os turistas do Rastro da Serpente, com um espaço de 80 m² com praça de alimentação, ponto de serviço e estacionamento.

No trecho de São Miguel Arcanjo, a Secretaria de Turismo pensou na construção de um Mirante Suspensa do Boa Vista, com um olhar privilegiado para o Parque Carlos Botelho. O secretário de Turismo, Roberto de Lucena, explicou que as obras dependem de um ajuste orçamentário, mas se comprometeu, a pedido do deputado Maurício Neves, de iniciar os projetos turísticos da pasta através do programa Rota Cênicas.