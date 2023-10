O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, atendeu nesta última segunda-feira, dia 9, no Diretório Estadual da legenda, a presidente do Progressistas de Itapeva, Dra. Fabrícia Mazen, e a pré-candidata a vereadora, Val Santos.

Na ocasião, Maurício Neves ressaltou o compromisso para o fortalecimento da atuação feminina no partido, que hoje está sob o comando da pré-candidata a prefeita de Tatuí, Alessandra Gonzaga, e recebeu pedidos e demandas para o município de Itapeva.

Entre as solicitações apresentadas por Fabrícia Mazen e Val Santos, estão a conquista de um micro-ônibus, e um Castra Móvel para o município de Itapeva, e recursos para as entidades Lar Vicentino e Adesai (Associação para o Desenvolvimento Educacional e Social dos Adolescentes de Itapeva).

O parlamentar se comprometeu novamente em continuar destinando recursos para Itapeva e principalmente para as entidades sociais de toda a região do Sudoeste Paulista. “Esse é o nosso comprometimento com Itapeva e com toda a região do Sudoeste Paulista”, ressaltou.

Por fim, Maurício Neves reafirmou que o Progressistas terá candidatura majoritária na cidade de Itapeva e para isso, está fortalecendo o grupo político que lhe apoiou nas eleições de 2022 e buscando também novos quadros políticos na cidade. “Vamos formar o melhor time para trabalhar e desenvolver Itapeva”, finalizou.