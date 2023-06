O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, liderou na última segunda-feira, dia 3, uma audiência com os prefeitos da região do Sudoeste com o Secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo, Arthur Lima.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença de 15 prefeitos e vice-prefeitos do Progressistas, que apresentaram, na ocasião, as principais demandas em nível regional e também pedidos de verbas para seus respectivos municípios.

Entre as pautas regionais apresentados pelos governantes municipais estão a duplicação da SP-258, que liga Capão Bonito a Itararé, o projeto turístico Rotas Cênicas, entre São Miguel Arcanjo e Ribeira, cortando a SP-250, verbas para transporte escolar, programa Bolsa Trabalho e Bolsa do Povo, e recuperação de vicinais.

O deputado federal Maurício Neves ressaltou a importância do diálogo do Governo de São Paulo com as prefeituras paulistas para que, de fato, “as políticas públicas estaduais cheguem e beneficiem a população dos municípios”. “Esse diálogo é de extrema importância e vamos continuar sendo o interlocutor do Sudoeste Paulista junto ao Governo de São Paulo”, falou.

O Secretário da Casa Civil, Arthur Lima, ouviu as demandas apresentadas pelos prefeitos e também aproveitou a oportunidade para explicar as novas diretrizes dos programas Jovem Aprendiz e a adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo de São Paulo. “Encontros como esse são muito importantes para estreitar laços e entender as necessidades dos municípios paulistas. Juntos, seguimos trabalhando para uma gestão pública cada vez mais eficiente e conectada com os municípios”, finalizou.