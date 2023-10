Atendendo pedido do vereador Rodrigo Fadel e do presidente do Progressistas de Itararé, João Fadel, o deputado federal Maurício Neves destinará um volume de recursos para a compra de equipamentos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no município de Itararé.

Além disso, os irmãos Fadel também solicitaram, em audiência com o parlamentar nesta última quinta-feira, dia 19, na sede do Progressistas em São Paulo, a aquisição de um aparelho de ressonância magnética de um novo equipamento de raio-x para a Santa Casa de Itararé.

Maurício Neves recebeu as demandas e já as enviou à sua equipe técnica que cuida da organização de emendas parlamentares para 2024. “É sempre um prazer poder atender os irmão Fadel, que praticam a boa política, e ajudar a querida cidade de Itararé numa demanda tão importante que é a Saúde”, falou.

O vereador Rodrigo Fadel, um dos solicitantes, falou sobre a necessidade da estruturação da Saúde de Itararé para evitar que os pacientes de Itararé se desloquem para outros municípios referências em busca de exames, consultas ou até mesmo cirurgias. “A cidade precisa demais dessa reestruturação na Saúde”, comentou.

Já o presidente municipal do Progressistas, João Fadel, ressaltou o trabalho do deputado Maurício Neves em Itararé, lembrando das verbas já destinadas para entidades, saúde e infraestrutura, e mais esse recurso que entrará nas emendas de 2024. “É um parceiro e o nosso representante em Brasília”, finalizou.