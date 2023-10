O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, recebeu na sede do partido na segunda-feira, dia 23, o prefeito de Buri, Germano Peschel, e anunciou a liberação de R$ 200 mil para aplicação no setor da Saúde, e mais R$ 500 mil através de emenda parlamentar.

Maurício Neves elogiou o trabalho de Saúde realizado em Buri e citou como exemplo o fim das filas de espera para exames de média e alta complexidade e cirurgias diversas. “Quando o trabalho é bem feito, nós temos a segurança de que o dinheiro que destinamos através de emenda parlamentar está sendo bem aplicado, e esse é o caso do prefeito e amigo Germano de Buri, que vem realizando um trabalho fantástico na Saúde”, falou.

O prefeito Germano Peschel explicou que a primeira verba liberada, no valor de R$ 200 mil, foi utilizada nesse processo de compras de serviços de exames e cirurgias, e garantiu que o próximo recurso solicitado também será aplicado na continuidade desse projeto de Saúde.

Além dos recursos de Saúde, o chefe do Executivo de Buri ainda solicitou intermediação do deputado Maurício Neves junto ao Ministério das Cidades para a liberação de conjuntos habitacionais para Buri através do programa Minha Casa Minha Vida. “Maurício Neves tem sido um grande parceiro de Buri, tanto na área da Saúde, garantindo recursos, como no setor de infraestrutura. É, sem dúvida, o deputado das cidades, o deputado do Sudoeste Paulista”, ressaltou.