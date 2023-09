O município de Itapeva recebeu no último mês de agosto um recurso no valor de R$ 250 mil destinado pelo deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves. A verba já está disponível na conta da Prefeitura e segundo a equipe técnica da Municipalidade, o dinheiro será aplicado na pavimentação de ruas.

A Prefeitura explicou que o recurso de emenda parlamentar será utilizado em obras de recapeamento das ruas Prof. Rivadávia Marques Junior, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Ernesto de Camargo e Rua Levino Ribeiro, todas localizadas no centro da cidade.

Além da verba para pavimentação, a Santa Casa de Itapeva recebeu R$ 500 mil, que foi utilizada para pagamento de profissionais da Saúde, e despesas de custeio do hospital. Nesta semana, o provedor do hospital Wilson Kasemodel fez um vídeo agradecendo o deputado Maurício Neves pela parceria. “É um deputado parceiro de Itapeva”, disse o gestor.

Os vereadores do Progressistas de Itapeva, Aurea Rosa e Julio Athaíde, e a presidente da legenda na cidade, Dra. Fabrícia Haidar, ressaltaram o trabalho do deputado federal Maurício Neves e afirmaram que a cada dia do seu mandato, ele vem comprovando através do trabalho que é o representante direto do Sudoeste Paulista na Câmara dos Deputados.M