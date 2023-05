Unidade hospitalar é referência no tratamento do câncer no país e atende pacientes da região do Sudoeste Paulista

O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, anunciou nesta última quarta-feira, 03, um recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para o Hospital Amaral Carvalho, localizado na cidade de Jaú, no interior de São Paulo, e que é referência no país no tratamento oncológico.

O parlamentar reafirmou seu compromisso com a instituição hospitalar e reconheceu os serviços de saúde prestados aos pacientes com câncer. “É um centro de excelência no tratamento do câncer e mais 90% dos pacientes são atendidos via SUS (Sistema Única de Saúde), por isso, temos que ter essa consciência e responsabilidade”, falou Neves.

Maurício Neves falou ainda que o Hospital Amaral Carvalho é uma das instituições de Saúde que apresenta os melhores resultados no tratamento oncológico no país. Conforme ele, o hospital de Jaú possui protocolos de referência, que detectam casos de média e alta complexidade, entre outros procedimentos, através de um reconhecido de centro de diagnósticos. “O nosso mandato como deputado federal será parceiro do Hospital Amaral Carvalho”, ressaltou.

O deputado também fez uma referência especial às entidades e associações que prestam serviços e auxiliam pacientes e famílias que necessitam de tratamento oncológico no Amaral Carvalho. “Aproveito para parabenizar todas as associações, entidades e voluntários que se dedicam a essa causa nobre e que demonstram, através desses gestos, o amor incondicional pelo próximo”, finalizou.