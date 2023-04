O deputado federal Maurício Neves está cobrando o Governo do Estado sobre a retomada dos projetos turísticos que estão paralisados e que beneficiam diretamente duas regiões: o Alto Vale do Ribeira e o Sudoeste Paulista.

Segundo Neves, o pedido deverá ser feito pessoalmente ao governador Tarcísio de Freitas em audiência a ser realizada nas próximas semanas sobre as demandas e os projetos referentes às duas regiões paulistas.

Conforme o deputado e presidente estadual do Progressistas, entre os projetos a serem retomados estão a construção de mirantes, skywalks e espaços de alimentação em pontos das rodovias SP-139 (São Miguel Arcanjo e Sete Barras), mais a SP-250 (Capão Bonito, Guapiara, Apiaí e Ribeira), e por fim a SP-165, entre Iporanga e Apiaí.

Para Maurício Neves, os projetos turísticos serão o “divisor de águas” do turismo do Alto Vale do Ribeira e Sudoeste Paulista. O parlamentar destaca ainda dois projetos: O Skywalk (Passarela de Vidro Suspensa) com 50 metros de extensão e uma vista privilegiada dentro da Mata Atlântica do Petar.

E outro destaque para o Paradouro Rastro da Serpente com 80 m² para espaço de alimentação, ponto de venda de produtos locais e estacionamento, incluindo ainda um mirante suspenso da Boa Vista, com vistas para o Parque Estadual Carlos Botelho.