Atuação como deputado federal está focada no trabalho pelos municípios e união do país.

“Ainda temos muito por fazer, mas em pouco tempo avançamos bastante”. Assim, o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual e vice-presidente nacional do Progressistas, sintetiza seu trabalho nos 100 primeiros dias de seu mandato, a serem completados nos próximos dias. Nesse contexto, ele destaca ações voltadas à população mais carente e empreendedores paulistas, além de outras, em nível nacional, como a luta pela CPMI dos atos de 8 de janeiro e a proposta de criação da CPI do MST.

No que diz respeito às propostas que visam favorecer nosso Estado e sua população, o parlamentar cita várias conquistas já implementadas: mais de R$12 milhões em emendas para melhorar atendimento à saúde em cidades paulistas; R$1 milhão liberados ao Hospital Amaral Carvalho, referência nacional no tratamento do câncer; ajuda ao litoral após fortes chuvas, como arrecadação de alimentos, R$500 milhões liberados a empreendedores locais, redução do ICMS para comerciantes, linha de crédito a pescadores e desapropriação de terrenos para construção de novas moradias.

No âmbito dos problemas políticos e sociais que o país enfrenta, no difícil e conturbado momento que atravessa, ele foi um dos primeiros deputados a assinar a CPMI dos atos de 8 de janeiro, bem como propôs a criação da CPI do MST, para investigar quem financia as invasões de terras em todo o país. E apresentou ainda o Projeto de Lei 1964/2023, tipificando o crime de invasão de terra como terrorismo, com base na convicção de ser necessária a defesa da nossa agricultura desses “vândalos do campo”.

Isso tudo em um período de atendimento incessante às demandas de regiões que representa, envolvendo visitas ao seu gabinete de 93 Prefeitos e 107 vereadores: “Vamos seguir defendendo nossos valores. Ao invés de brigas, união, enquanto uns querem dividir, queremos multiplicar e crer ser sempre melhor falar menos e agir mais. A liberdade é o foco de nossa luta e a pátria é a essência de nossa missão, tendo sempre a defesa da família como obrigação e a busca de um futuro melhor para nossos filhos como determinação. Essa e a síntese de nossa luta. Acredite Sempre!”, finalizou Maurício Neves.