O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, solicitou uma audiência com urgência na Secretaria de Transporte e Logística do Governo de São Paulo, para cobrar obras de melhorias e segurança de um trecho crítico e com alto índice de acidentes na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), no trevo de acesso à Buri.

Na manhã desta quinta-feira, dia 13, um acidente envolvendo um caminhão e uma camionete, no trevo de acesso à Buri, fez mais uma vítima fatal, um motorista da cidade de Guapiara.

Além das melhorias desse trecho, o deputado Maurício Neves deve reiterar o pedido junto ao governador Tarcísio de Freitas das obras de duplicação da SP-258, entre Capão Bonito a Itararé.

Segundo o parlamentar, é preciso dar continuidade nas obras na SP-258 e citou alguns avanços como a remodelação do trevo do km 288 e o prolongamento de trechos da rodovia que atravessam a área urbana de Itapeva.

“São obras importantes para o desenvolvimento econômico de toda a região e principalmente, para gerar mais segurança aos motoristas e evitar acidentes com vítimas fatais”, finalizou Neves.