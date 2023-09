O deputado federal e atual presidente dos Progressistas, Maurício Neves, articulou um pacote de recursos no valor de R$ 5.300.000,00 para obras de infraestrutura urbana para 15 municípios da região de Itapeva.

Segundo a assessoria do parlamentar para assuntos de convênios, os recursos foram articulados junto ao Governo do Estado de São Paulo para as cidades de Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Iporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí.

As verbas direcionadas a esses municípios estão sendo aplicadas em obras de pavimentação e infraestrutura. Alguns municípios já receberam 100% do valor do convênio e outros estão aguardando o repasse estadual. O próprio parlamentar afirmou que despachou recentemente com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, para a liberação desses recursos.

Maurício Neves falou que o recurso chegou “em boa hora” para esses municípios, considerando a queda de repasse constitucional e que afetou muitas prefeituras paulistas. “Conseguimos articular esses recursos junto ao Governo de São Paulo para a realização de obras importante de infraestrutura e geram uma melhor qualidade de vida aos habitantes”, disse o deputado federal.

