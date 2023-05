O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, anunciou oficialmente na última sexta-feira, dia 19, um volume de recursos que somam R$ 1.000.000,00 para o município de Itapeva.

A verba foi anunciada em cerimônia realizada na Santa Casa de Misericórdia do município e o hospital foi um dos beneficiados com um recurso de R$ 500.000,00, sendo mais R$ 300.000,00 para a Secretaria Municipal de Saúde e R$ 200.000,00 para obras de infraestrutura urbana.

Os pedidos para a viabilização desses recursos foram solicitados pelo presidente da Câmara, Roberto Comeron e pelos vereadores Áurea Rosa e Ronaldo Coquinho, ambos do Progressistas.

Na ocasião, o deputado Maurício Neves também recebeu uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal, assinada pelo presidente da Casa de Leis, Roberto Comeron, e entregue pelos vereadores presentes no evento: Aurea Rosa, Paulo Tarzan, Ronaldo Coquinho, Julio Ataíde, Gessé Alves e Robson Leite.



Participaram também da cerimônia o prefeito Mário Tassinari, o provedor da Santa Casa de Itapeva, Dr. Wilson Kasemodel, o vice-provedor João Aílton, o presidente do Conselho de Administração do hospital, Pedro Curt e a secretária da Saúde de Itapeva, Vanessa Guari.

Na plateia, mais de 100 profissionais de enfermagem que atuam na Santa Casa e na Rede Municipal de Saúde, acompanharam o anúncio do recurso e agradeceram a atuação de Maurício Neves no fortalecimento da Saúde Pública de Itapeva.