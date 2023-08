O advogado Matheus Francatto, que já ocupou os cargos de vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Capão Bonito, foi designado como o novo presidente estadual da Juventude do Progressistas de São Paulo. Sua nomeação ocorreu por meio do presidente estadual da legenda, deputado federal Maurício Neves, e do presidente nacional, senador Ciro Nogueira.

A posse do jovem político teve lugar na manhã do último sábado, dia 05, durante um evento de capacitação promovido pelo Progressistas e pela Fundação Milton Campos, na cidade de Capão Bonito.

Matheus Francatto, de 33 anos, iniciou sua trajetória política ao ser eleito vereador em Capão Bonito no ano de 2012, destacando-se como o presidente mais jovem da história da Câmara Municipal. Em 2016, conquistou a reeleição para o Legislativo capão-bonitense com uma votação recorde, angariando quase 5% dos votos válidos da cidade. Entre 2021 e 2022, desempenhou o papel de Secretário de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito.

Ele é graduado em Direito pela FADI de Sorocaba, onde também exerceu atividades na Promotoria Pública, e possui pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública e Direito Previdenciário, ambas obtidas na Faculdade Damásio de Jesus.