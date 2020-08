Marmo Fogaça: pré-candidato a prefeito fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

Já existem vários nomes sendo dados como certos como candidatos ao cargo de prefeito para as próximas eleições. Ainda que como pré-candidatos, alguns deles já aceitaram falar sobre o quê os levou a trilhar esse caminho e de como imaginam que será o desafio de assumir uma prefeitura em meio a tudo o que está acontecendo atualmente. Entramos em contatos com os nomes que estão sendo digitados para a disputa eleitoral deste ano, e conforme as respostas forem sendo enviadas estaremos divulgando para que a população conheça e já análise os possíveis concorrentes ao Executivo e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o ex-vereador Marmo Fogaça. Confira:

IN – O senhor é de fato pré-candidato a prefeito em Itapeva? Por quê?

Marmo – Sim! Hoje me encontro filiado e atualmente como presidente do PSD em Itapeva, onde com o apoio do partido em nível municipal e de seu presidente nacional Gilberto Kassab, hoje sou pré-candidato a prefeito de Itapeva na eleição de 2020. Por entender que política tem que ser feita por pessoa séria, comprometida, que goste de gente e de trabalhar para o bem das pessoas e de sua cidade. Por acreditar também que a política é o meio de transformar a vida das pessoas, a política está em todas as pessoas, sendo via partido político ou nos demais segmentos da sociedade.

Com isso entendo que desde que ingressei na vida pública isso entrou em minha vida e sempre gostei de servir, e a vida pública para poucos, como eu, sempre foi um meio de servir aos outros. Ao contrário de muitos que, infelizmente, entram na vida pública para serem servidos pelo poder público. Então me propus, enquanto vereador por 5 mandatos, a servir e hoje novamente como futuro prefeito municipal servir a minha cidade. Com meus conhecimentos, experiências e comprometimento com a causa publica, posso realizar um trabalho voltado para os interesses e necessidades da comunidade. Enquanto vereador sempre fui reconhecido, até mesmo por muitos dos adversários, pelo comprometimento e responsabilidade no exercício da função.

IN – Diante de tudo o que vivemos esse ano, como o senhor imagina que será o trabalho do próximo prefeito?

Marmo – Para o próximo ano teremos um dos maiores desafios a nível mundial e mais ainda na questão municipal, pois teremos que lutar pela sobrevivência pós pandemia. Acredito e confio muito que em breve estaremos todos bem, mas o resquício que ela deixará depois de ceifar tantas vidas, será bem difícil. Muitos danos ainda ela deixará, principalmente em dois setores: da saúde que muitos deixaram de receber seus atendimentos divido a Covid 19, e principalmente com relação ao meio principal de sobrevivência que é o desemprego.

Este será o maior desafio que enfrentaremos no próximo ano, mas vamos juntar todas as forças da sociedade e criar uma comissão municipal de emprego, para de todas as formas enfrentar, combater e com as bençãos de Deus em nossas ações vencer esse desafio.

IN – Apesar de ser ainda pré-candidato, quais os setores que o senhor tem mais planos para trabalhar? Poderia nos dizer um deles?

Marmo – Como citei anteriormente, um dos principais pontos a serem trabalhados será a questão do acesso a saúde, pois nesse período de pandemia muitos dos atendimentos, como por exemplo as cirurgias eletivas não estão sendo realizados. Nos próximos anos enfrentaremos as consequências dessa situação, com o aumento da demanda no que se refere ao setor de saúde de uma forma geral.

Outro ponto a ser enfrentado é a falta de emprego, que vamos trabalhar em conjunto com a sociedade e com uma comissão de empregos a ser criada, com a participação empresarial, para durante todo nosso mandato tentar mudar esse quadro. A crise sanitária teve como consequência o aumento do desemprego, por isso vamos concentrar nossos esforços na busca de alternativas e recursos para isso, seja concedendo benefícios e isenções de impostos municipais, aquisição e doação de áreas, capacitação de mão de obra de acordo com as necessidades dos setores comerciais e/ou industriais. Vamos trabalhar para que a empresas prestadoras de serviços públicos contrate funcionários sempre de nossa cidade. Também iremos empenhar esforços para que nossa cidade se torne de fato uma região administrativa e com isso venha algumas diretorias regionais, principalmente na área da saúde que hoje é o setor que mais tem empregado em nossa cidade. Com uma cidade de referência regional as pessoas buscariam aqui, como já o fazem, um atendimento mais especializado, e com isso aqui consomem e acabam aquecendo nosso comércio e serviços, com isso gerando mais empregos, pois cada emprego criado são mais quatro pessoas na família beneficiadas.

IN – Sabemos que para se consolidar como candidato é preciso ter uma base forte, como está a do Senhor?

Marmo – Minha base é o histórico de minha vida pública exercida ao longo dos últimos 20 anos, de uma vida ilibada e de serviços prestados a nossa cidade como vereador e como pessoa. Outra base forte é minha família que sempre me apoiou em minhas decisões, do grupo de pessoas idôneas e comprometidas que se somaram ao PSD como pré candidatos a vereadores e vereadoras, e de meu partido em nível estadual e nacional, através do presidente nacional que abonou minha filiação e nossa pré candidatura a prefeito de Itapeva 2020.

IN – Qual o recado que deixa a população itapevense?

Marmo – Primeiro quero agradecer a todos aqueles que ao longo desses 20 anos confiaram em mim para ser vereador por 5 mandatos, quem me conhece sabe de minha dedicação ao longo desse tempo na vida pública a serviço da comunidade, sem ter me beneficiado e nem beneficiado minha família com isso. Digo a todos que hoje me proponho a ser pré-candidato a prefeito de Itapeva por acreditar que posso fazer muito pela cidade.

Com meu conhecimento e capacidade tenho condições de enfrentar os problemas do município de Itapeva com garra, competência, responsabilidade e honestidade de sempre, uma gestão sem desmandos e desvios de finalidade, que não o de servir nossa cidade.