Marmo Fogaça é o candidato do PSD ao Poder Executivo

Em mais uma convenção realizada na quarta-feira (16), tivemos outro candidato a prefeito sendo conclamado por seu partido, Marmo Fogaça será o candidato pelo Partido Social Democrático (PSD).

Marmo terá como vice o empresário Samir Hernani do Cidadania. Marmo Fogaça tem 53 anos e é natural de Ribeirão Branco. Micro empresário e com ensino médio técnico.

O candidato falou sobre suas propostas para Itapeva e da reforma que fez no partido para as eleições 2020. Confira:

IN- O que o levou a ser candidato?

Marmo- Minha dedicação e comprometimento com minha cidade , com as causas sociais e com os rumos da política, tanto a nível nacional e ainda mais local que em nossa cidade de Itapeva, pois entendo que pessoas de bem e defensor da boa prática política , a política do bem e para o povo, sempre devem se colocar à disposição para servir sua cidade , e o fiz o faço e sempre farei de forma comprometida ,com responsabilidades e principalmente com a honestidade de sempre para com a causa e o dinheiro público.

IN- Quais suas principais propostas para o município?

Marmo- Trabalhar, Trabalhar e trabalhar muito junto com aqueles que querem uma cidade melhor para todos , com responsabilidades e objetivos , dentre esses objetivos vamos trabalhar arduamente para viabilizar a nossa gente mais oportunidade de emprego e renda, seja na busca de benefícios as empresas que tragam investimento para nossa cidade, bem como preparar dia a dia nossa cidade com obras de infraestrutura em estradas urbanas, rurais ,vicinais e nas perimetrais, facilitando assim o acesso e o escoamento de nossos produtos .Vamos fortalecer e abrir a prefeitura para os empreendedores do agro negócio, que são os que mantém o comércio e a economia de nossa região, vamos ter uma prefeitura aberta a ideias e sugestões daqueles que com boa fé querem e vão nos ajudar a governar .

Vamos investir e muito no setor de saúde, principalmente devido e pós esta crise de pandemia, vamos investir no atendimento à saúde com rapidez e agilidade desde a primeira consulta , depois na agilidade dos exames solicitados pelo médico e por fim fazer com que as cirurgias de menos complexidade, que são as cirurgias eletivas que tanto incomoda aquele que sofre com isso, e ficam a espera por anos na fila e que não poderia ou deveria passar de 1 ano para sua realização, mas que hoje tem pacientes com mais de 4 anos aguardando, e nós vamos mudar esta realidade.

IN- Muitos dizem que não lembram de projetos do senhor em prol da população enquanto vereador. Como ganhar a confiança do eleitor que não sabe o que o senhor fez enquanto vereador?

Marmo-Talvez porque muitos não sabem qual realmente é a função de um vereador , e talvez muito nunca procuraram saber e acompanhar os trabalhos deste no legislativo, mas posso dizer que não foi por acaso que este candidato hoje a prefeito foi eleito por 5 mandatos consecutivos para o legislativo, e enquanto vereador sempre fui muito respeitado pelos demais vereadores como um dos mais atuantes e comprometido com a função de vereador, sempre presente em todos os assuntos da cidade e nunca deixou de dar atendimento a todos aqueles que procuravam nossa atenção nas causas publica, sempre fui um vereador independente sem nunca me curvar a qualquer executivo que durante esses 20 anos convivi, sempre fui e participei de todas as CEIS que hora foram necessária sem abrir mão de meus conceitos de honestidade e transparência e verdade sobre os atos por mim investigado.

IN- Ao olhar os candidatos a vereador do partido do senhor, vemos que não há nenhum “medalhão”. Por que dessa aposta ousada em formar uma base desta maneira?

Marmo- Reconstruí um novo partido em Itapeva (PSD) o qual conta hoje com 23 novos candidatos a vereadores, onde não conta com nenhum dos atuais que compõe a câmara municipal, pois esta ousadia foi em ouvir as ruas que tem pedido novos nomes, novas ideias, novos conceitos de política e uma renovação tanto no legislativo quanto no executivo, com responsabilidades, comprometimento, seriedade, competência e honestidade para com o bem público.

IN- Deixe seu recado a população itapevense.

Marmo- Itapeva acima de tudo! e é com esta frase e slogam de campanha que vamos dar início a nossa campanha, a qual conclamamos a todos aqueles que amam Itapeva venha se juntar a este novo grupo do PSD para o bem de nossa cidade.