Mario Tassinari é eleito prefeito com 23.530 votos

Com 51,37% dos votos Itapeva elegeu Dr. Mario para prefeito nós próximos 4 anos.

Dr. Mario recebeu ao todo 23.530 votos, quase 10 mil a mais do que o segundo colocado, Jé que obteve 14.294 votos. Fazendo uma campanha mais centrada em suas realizações, Mario Tassinari acabou levando a eleição sem se colocar em polêmicas diretamente.

Há poucos dias da votação, Mario não participou de um debate, o que muitos consideraram um erro no começo, porém, o que se viu foi boa parte da população incomodada com os ataques dos adversários do que com a falta do concorrente.

Outro fator que também colaborou foi o descontentamento dos eleitores com o alto valor investido do principal concorrente ao Executivo na campanha. Jé usou até o último levantamento quase meio milhão de reais do fundo eleitoral.

O terceiro colocado na disputa eleitoral, Oziel Pires obteve 4.038 votos, seguido de Marmo Fogaça com 1.592, Delegada Gisele com 1.409 e Henrique Prestes com 938.