Mário Tassinari assina convênio que beneficiará ruas da Vila Nova

O Prefeito de Itapeva Mário Tassinari esteve em São Paulo na última quarta-feira, dia 11, para uma reunião com o Deputado Estadual Coronel Telhada. O motivo do encontro foi a assinatura de um convênio do Estado de São Paulo que beneficiará ruas da Vila Nova.

O Deputado destinou, por meio de emenda parlamentar, R$ 100 mil para a infraestrutura e recapeamento asfáltico das Ruas Barão do Rio Branco e Iperó, ambas na Vila Nova.

Para o Chefe do Poder Executivo, a viagem até a capital foi bastante produtiva. “Essas melhorias deverão beneficiar todos os moradores e população em geral, que trafegam diariamente por essas ruas com grande fluxo de veículos. Agradeço ao Coronel Telhada pela preocupação com nossa cidade. Estou muito feliz com essa conquista”, comemorou.